Wellington (AFP) Nach Vorwürfen, seine Frau habe einen Hausangestellten misshandelt, hat Indiens Botschafter in Neuseeland am Samstag seine Rückkehr in seine Heimat verkündet. Nach Angaben der Polizei in Wellington stammen die Vorwürfe von dem ebenfalls indischen Hausangestellten, doch habe dieser keine Anzeige stellen wollen. Er war im Mai in völlig heruntergekommenem Zustand rund 20 Kilometer von der indischen Botschaft auf der Straße aufgegriffen und zur Polizei gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.