Bukarest (AFP) Die Europäische Union hat Rumänien "mangelnde Fortschritte" bei der Umsetzung zugesicherter Reformen vorgeworfen. "In mehreren Bereichen wurden wichtige Schritte getan, und die makroökonomische Situation ist solide", erklärte die EU-Kommission am Freitagabend nach dem Abschluss einer Prüfmission in Rumänien. Allerdings seien die realisierten Fortschritte bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen, besonders bei der Steuerpolitik, nicht ausreichend, um den Abschluss eines Abkommens mit der rumänischen Regierung zu erlauben, warnte die Kommission.

