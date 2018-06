Köln (SID) - Mit dem Olympiaticket in der Tasche kämpfen die deutschen U21-Fußballer bei der Europameisterschaft in Tschechien um den Einzug ins Finale. Das Team von DFB-Trainer Horst Hrubesch trifft in der Vorschlussrunde in Olmütz auf das in der laufenden EM ebenfalls noch ungeschlagene Portugal. Zuletzt hatte eine deutsche U21 2009 im Finale gestanden - und dann auch den Titel geholt. Anstoß ist um 18.00 Uhr. Ab 21.00 Uhr treffen Dänemark und Schweden im rein skandinavischen zweiten Halbfinale aufeinander.

Der ehemalige Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch kämpft beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen um sein Ticket für die Leichtathletik-WM im August in Peking. Derzeit hat das deutsche Top-Trio um Vize-Weltmeister Michael Schrader, U23-Europameister Kai Kazmirek und Rico Freimuth die Nase vorn. Im Siebenkampf der Frauen wird ein Zweikampf zwischen Lilli Schwarzkopf und Jennifer Oeser um das dritte Ticket für China erwartet. Carolin Schäfer und Claudia Rath scheint die WM-Teilnahme kaum noch zu nehmen zu sein.

Motorrad: Beim Großen Preis der Niederlande in der "Kathedrale" Assen geht es für MotoGP-Pilot Stefan Bradl darum, seinen Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach dem enttäuschenden Start in die Saison hatte der Zahlinger beim Katalonien-GP mit Rang acht die bislang beste Platzierung des Jahres geholt und die Stimmung nachhaltig verbessert. Das MotoGP-Rennen startet um 14.00 Uhr, davor stehen die Rennen in den Klassen Moto3 und Moto2 an.