Rotterdam (SID) - Die deutschen Beachvolleyballerinnen haben bei der WM in den Niederlanden einen guten Start erwischt: Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) gewannen ihr Auftaktmatch in Amsterdam gegen Miller Pata und Linline Matauatu aus dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu mit 2:1 (21:17, 19:21, 15:10). Wenig später setzten sich auch Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) in ihrem ersten Match in Rotterdam gegen Fabiana Gomez/Maria Eugenia Nieto (Uruguay) 2:0 (21:18, 21:17) durch.

Bei den Männern legten Alexander Walkenhorst/Stefan Windscheif (Kiel/Hamburg) dagegen einen Fehlstart hin. Gegen die Mexikaner Juan Virgen und Lombardo Ontiveros unterlag das Duo in Rotterdam mit 0:2 (19:21, 17:21).

Um sicher in die nächste Runde einzuziehen, müssen die deutschen Teams in ihren Vierergruppen mindestens Rang zwei belegen. Darüber hinaus qualifizieren sich bei den Männern und Frauen jeweils die acht besten Dritten der zwölf Gruppen für die K.o.-Phase.

Für Jonathan Erdmann/Kay Matysik (Berlin), Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg) und die Vize-Weltmeisterinnen Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart) beginnt das Turnier am Sonntag.

Erstmals wird die Weltmeisterschaft in vier Städten ausgetragen. Neben Amsterdam und Rotterdam wird auch in Apeldoorn und Den Haag gespielt.