Tunis (AFP) Die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag in einer Hotelanlage in Tunesien bekannt. Eine entsprechende Erklärung wurde am Samstag von der Dschihadistenmiliz im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Bei dem Anschlag waren am Freitag mindestens 39 Menschen getötet worden, zudem wurden mehr als 30 weitere Menschen verletzt. Unter den Opfern sollen nach tunesischen Angaben auch Deutsche sein.

