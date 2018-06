Hanoi (AFP) Der prominente vietnamesische Dissident Le Quoc Quan ist am Samstag aus der Haft entlassen worden. Der katholische Blogger und Anwalt sagte der Nachrichtenagentur AFP, er sei am Morgen aus dem Gefängnis in der zentralen Provinz Quang Nam freigelassen worden und habe seine Angehörigen und Unterstützer getroffen. Der 43-Jährige, der zweieinhalb Jahre wegen Steuerflucht inhaftiert war, sagte, er sei fünf Mal im Hungerstreik gewesen, zuletzt zwei Wochen bis Mittwoch. Er kündigte an, seine Kritik an der chinesischen Politik in der Region fortzusetzen.

