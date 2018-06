Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2015:

27. Kalenderwoche

180. Tag des Jahres

Noch 185 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Beata, Gero, Judit, Peter, Paul

HISTORISCHE DATEN

2014 - Nach ihren militärischen Erfolgen in Syrien und im Irak ruft die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in beiden Ländern ein Kalifat aus.

2012 - Das Europäische Patentgericht bekommt seinen Hauptsitz in Paris. Das beschließen die europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel.

2010 - Bei der fünften großen Streikaktion gegen die Sparpolitik der Athener Regierung kommt es in Athen zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten.

2000 - Vor der indonesischen Insel Sulawesi sinkt eine völlig überladene Fähre in schwerer See, dabei sterben über 480 Menschen.

1995 - Der Bundestag verabschiedet eine Neuregelung des Abtreibungsrechts, die eine Fristenregelung mit Beratungspflicht vorsieht.

1980 - In Island wird die Philologin und Theaterleiterin Vigdis Finnbogadottir als weltweit erste Frau in demokratischen Wahlen zum Staatsoberhaupt bestimmt.

1961 - Der Bundestag beschließt die Einführung von Kindergeld in Höhe von 25 Mark für Zweitkinder in einkommensschwachen Familien.

1956 - Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller und die Schauspielerin Marilyn Monroe heiraten.

1900 - Die Nobel-Stiftung zur Verwaltung des Stiftungskapitals mit Sitz in Stockholm wird gegründet.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Für den weißen Disco-Anzug von John Travolta aus dem Film "Saturday Night Fever" hat ein Sammler bei einer Christie's-Auktion in New York rund 145 500 Dollar bezahlt und damit den bis dahin höchsten Preis, der je für ein Filmkostüm gezahlt worden ist.

GEBURTSTAGE

1970 - Zoe Cassavetes (45), amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin ("Broken English")

1960 - Karsten Speck (55), deutscher Schauspieler ("Hallo Robbie")

1946 - Gitte Hænning (69), dänische Schlager- und Jazzsängerin ("Ich will 'nen Cowboy als Mann")

1930 - Oriana Fallaci, italienische Schriftstellerin ("Ein Mann") und Journalistin, gest. 2006

1900 - Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller ("Der kleine Prinz") und Pilot, gest. 1944

TODESTAGE

1995 - Lana Turner, amerikanische Schauspielerin ("Glut unter der Asche"), geb. 1920

1940 - Paul Klee, deutscher Maler und Grafiker, geb. 1879