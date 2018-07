Passau (dpa) - Beim Abriss einer Mauer auf einem Privatgrundstück nahe des Passauer Krankenhauses hat ein Baggerfahrer einen Goldschatz im Wert von mehreren Hunderttausend Euro entdeckt. Bei weiteren Grabungen wurde dann noch mehr Gold im Boden gefunden.

Die Polizei bestätigte am Samstag, dass mehrere Barren mit der Aufschrift "Schweizer Bank" und Rollen mit Blattgold ausgegraben wurden. Eine Sprecherin der Stadt Passau sagte der "Passauer Neuen Presse", dass der Wert an der Millionen-Grenze kratze.

Nun muss geklärt werden, wem der Schatz gehört - beziehungsweise, wer ihn behalten darf. Die Eigentumsfrage gilt als rechtlich schwierig. Laut der Stadtsprecherin wird das Gold als Fundsache gewertet und soll deshalb vom städtischen Fundamt aufbewahrt werden. Tatsächlich liegt das Gold nach Polizeiermittlungen derzeit aber in einem Schließfach des Grundstückseigentümers.

Das erste Gold war bereits am Mittwoch entdeckt worden, weiteres kam dann am Freitag ans Tageslicht. Ob auf dem Gelände möglicherweise weiteres Edelmetall versteckt ist, war am Wochenende noch unklar.