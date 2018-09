Köln (dpa) - Bei einer Massenschlägerei zwischen zwei Familien sind im Rheinland fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Nach Polizeiangaben brach der Streit zwischen rund 20 jungen Männern am Nachmittag vor einem Haus in Wesseling aus. Teleskopschlagstöcke wurden anschließend bei den Kontrahenten ebenso gefunden wie Messer und Metallstangen. Die fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht – und festgenommen. Warum sich die beiden Gruppen gestritten hatten, war zunächst unklar.

