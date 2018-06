Köln (SID) - Box-Profi Jürgen Brähmer (36) verteidigt am 5. September in Dresden im deutschen Duell mit dem Kölner Konni Konrad (29) seinen WBA-Titel im Halbschwergewicht. "Als Weltmeister muss man sich immer wieder aufs Neue beweisen. Du darfst niemanden unterschätzen, sonst ist der Titel ganz schnell weg", sagte Brähmer: "Konrad ist physisch ein echter Brocken und zusätzlich mit einem unbändigen Willen ausgestattet, doch mit dem richtigen Plan werde ich auch ihn schlagen."

Für Konrad, der 2013 seinen Job bei der Kölner Müllabfuhr zugunsten seiner Boxer-Karriere kündigte, ist der Kampf (live bei Sat.1) die Chance seines Lebens. "Ich weiß, was harte Arbeit bedeutet, habe täglich 21 Tonnen Müll weggeräumt. Jetzt will ich mir meinen Traum vom Box-Champion erfüllen", sagte Konrad (21 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage) der Bild-Zeitung. In der WBA-Weltrangliste wird der ehemalige Junioren-Weltmeister, der nach seiner ersten Niederlage 2006 dem Boxen zunächst den Rücken gekehrt hatte, auf dem zwölften Platz geführt.

Brähmer hatte im März seinen Titel durch einen hart erkämpften Sieg gegen Robin Krasniqi in Rostock erfolgreich verteidigt. Ein angedachtes Duell mit dem Engländer Nathan Cleverly kam nicht zustande.