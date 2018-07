Berlin (dpa) - In der Ferienzeit drohen auf deutschen Autobahnen Staus und Verzögerungen wegen vieler Baustellen. Für Juli und August haben die Straßenbauverwaltungen der Länder dem Verkehrsministerium bereits 366 geplante Baustellen gemeldet, die mindestens vier Tage bleiben werden.

Das geht aus einer Aufstellung hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet und die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Besonders betroffen sind demnach Bayern und Hessen mit 87 und 84 Baustellen. Im dichten nordrhein-westfälischen Autobahnnetz sind es dagegen nur 27. Im kleinen Saarland soll an 20 Stellen gebaut werden. Der Autofahrerclub ADAC geht laut "Welt" davon aus, dass es in diesem Sommer bundesweit mehr als 400 Baustellen gibt.

NRW startet an diesem Montag als erstes Land in die Sommerferien. Die anderen Länder folgen im Laufe des Juli, Bayern zum 1. August.

"Wichtig ist, dass Baustellen so schnell und effektiv wie möglich durchgeführt werden, um den Verkehrsfluss zu erhalten", sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) der Zeitung. Der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Martin Burkert (SPD), sagte der dpa, 2016 sei ein weiterer Anstieg zu befürchten. "Wir reparieren Deutschland, und das merkt man auch." Die Situation sei hoch angespannt. "Die Urlauber müssen sich einfach darauf einstellen, mehr Zeit einzuplanen."

Der ADAC empfahl den Reisenden in der "Welt", an stauärmeren Tagen wie Sonntag zu fahren und Freitagnachmittag und Samstag zu meiden.

