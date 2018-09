Kairo (AFP) Auf den ägyptischen Generalstaatsanwalt Hischam Barakat ist ein Bombenanschlag verübt worden. Eine Bombe explodierte am Montag vor einer Militärakademie in Heliopolis, einem Vorort der Hauptstadt Kairo, und traf den Konvoi Barakats, wie Polizeivertreter sagten. Der Jurist und seine Leibwächter seien ins Krankenhaus gebracht worden, Barakat sei "in guter Verfassung", sagte ein ranghoher Polizeioffizier. Ein anderer Polizeivertreter erklärte, der Generalstaatsanwalt sei durch Glassplitter verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.