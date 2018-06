Herat (AFP) Bei einem Angriff der islamistischen Taliban im Westen Afghanistan sind mindestens elf afghanische Soldaten getötet worden. Ein Fahrzeugkonvoi der Armee sei am Sonntagabend im Bezirk Karuch in der Provinz Herat in einen Hinterhalt geraten, teilte ein Sprecher des Provinzgouverneurs am Montag mit. Dabei seien elf Soldaten getötet worden. Nach Angaben eines Armeesprechers, der den Angriff bestätigte, wurden vier weitere Soldaten verletzt.

