Budapest (SID) - Die Basketball-EM der Frauen findet 2017 in Tschechien statt. Dies entschied das Board der FIBA Europe am Schlusstag der Europameisterschaft in Ungarn und Rumänien. Die Tschechen setzten sich mit ihrer Bewerbung gegen den einzigen Konkurrenten Serbien durch.

An der EuroBasket 2017 werden wieder 16 Teams teilnehmen. Bei der gerade abgelaufenen Endrunde waren 20 Mannschaften dabei. Serbien holte durch ein 76:68 (33:32) gegen Frankreich erstmals den Titel und sicherte sich das Ticket für Olympia 2016 in Rio de Janeiro.