Berlin (dpa) - CDU-Vize Julia Klöckner hat sich in der Debatte um neue Schulfächer für ein Fach Alltagswissen ausgesprochen, dessen Themenpalette von der Ernährung bis zur Altersvorsorge reicht. Das

Leben heute sei so komplex, dass es einer Reihe von Alltagskompetenzen bedürfe, um sich gerade auch als Heranwachsender zurechtzufinden, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin der "Welt". In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage hatten 68 Prozent der Befragten die Ansicht vertreten, dass Kinder in der Schule "zu viel unnützes Zeug" lernen.

