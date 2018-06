Peking (AFP) Die chinesische Mauer bekommt mehr und mehr Lücken: Allein der Abschnitt, der aus der Ming-Dynastie (1368-1644) stammt, habe bis heute über 30 Prozent seiner Länge verloren, berichteten chinesische Medien am Montag. Chinas große Mauer erstreckt sich über mehr als 21.000 Kilometer. Der Bau an der Grenzbefestigung begann bereits im dritten Jahrhundert, der wichtigste Teil aber - knapp 9000 Kilometer - entstand während der Ming-Dynastie. Davon seien über die Jahrhunderte 1962 Kilometer komplett verschwunden, weitere 1200 Kilometer seien in schlechtem Zustand, hieß es in der "Beijing Times" unter Berufung auf die staatliche Verwaltung der chinesischen Kulturgüter.

