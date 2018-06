Peking (AFP) Mit einer feierlichen Zeremonie in Peking ist am Montag die neue Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) aus der Taufe gehoben worden. Das Dokument zur Gründung der Entwicklungsbank, an der sich insgesamt 57 Staaten beteiligen, wurde in der Großen Halle des Volkes in der chinesischen Hauptstadt als erstes von Australien unterzeichnet. Größter Beitragszahler des Instituts mit einer Kapitaldecke von 100 Milliarden Dollar (gut 90 Milliarden Euro) ist mit fast einem Drittel China.

