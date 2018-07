Deggendorf (AFP) Nicht in Schweden, sondern im tiefsten Niederbayern ist die Polizei in der Nacht zum Montag zu einem Elch-Unfall gerufen worden. Wie die Polizei am Montag in Deggendorf mitteilte, wurde der kapitale Elch auf der Autobahn A3 bei Iggensbach von einem Auto gerammt. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Für die Fahrzeuginsassen ging der Unfall glimpflich aus, alle vier kamen mit dem Schrecken davon. Zur Bergung des Elchs musste die Autobahnmeisterei einen Kranwagen bestellen.

