Berlin (AFP) Angesichts der dramatischen Krise um Griechenland hat CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt das Handeln der Regierung in Athen kritisiert. "Europa kann nicht funktionieren, wenn getroffene Vereinbarungen einseitig aufgekündigt werden", sagte Hasselfeldt am Montag in Berlin. "Und es kann auch nicht funktionieren, wenn Solidarität einseitig definiert wird." Die CSU-Politikerin äußerte sich bei einem Festakt anlässlich der Gründung der Schwesterpartei CDU vor 70 Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.