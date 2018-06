Port el Kantaoui (AFP) Nach dem Anschlag auf ein Strandhotel in Tunesien haben die Innenminister Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Tunesiens ihren Zusammenhalt im Kampf gegen gewaltbereite Islamisten deutlich gemacht. "Wir sind hierher gekommen, um entschlossen zu zeigen, dass Freiheit stärker ist als Terrorismus", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag bei einem Besuch mit seinen Kollegen am Anschlagsort. "Die Terroristen werden nicht gewinnen", hob auch die britische Innenministerin Theresa May hervor.

