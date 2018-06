Berlin (AFP) Um künftig Baupannen bei Großprojekten zu verhindern, will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auf digitale Planungsmethoden sowie Strafzahlungen und Prämien setzen. In der Tageszeitung "Die Welt" aus Berlin vom Montag kündigte er an, Empfehlungen einer Reformkommission zum Bau von Großprojekten umzusetzen und diese im Herbst in das Bundeskabinett einzubringen. Ziel sei es, künftig Kosten- und Terminüberschreitungen bei Großprojekten zu vermeiden.

