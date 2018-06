Frankfurt/Main (AFP) Der drohende Streik bei der Lufthansa könnte noch abgewendet werden. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO und die Airline hätten am Wochenende einen neuen Vorschlag sondiert, sagte UFO-Chef Nicoley Baublies am Montag in Frankfurt am Main der Nachrichtenagentur AFP. Der Vorschlag könne Grundlage für ein Spitzengespräch zwischen Lufthansa und UFO sein, dem die Airline aber noch nicht zugestimmt habe.

