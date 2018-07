Leipzig (AFP) Die Landesdirektion Sachsen hat Beschwerden von Nachbarn gegen einen geplanten Moscheebau in Leipzig zurückgewiesen. Die drei sogenannten Nachbarwidersprüche gegen das Bauvorhaben seien unbegründet, teilte die Behörde am Montag mit. Nach Auffassung der Landesdirektion fügt sich der Neubau in die Umgebung ein. Zudem würden mit der durch die Stadt bestätigten Planung die Nachbarn "in ihren Rechten nicht unzumutbar beeinträchtigt".

