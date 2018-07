Berlin (AFP) Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben in Sondersitzungen über die dramatischen Entwicklungen in der griechischen Schuldenkrise beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informierte am Montag in Berlin neben der eigenen Fraktion auch die SPD-Abgeordneten über die aktuellen Entwicklungen. Vor den sozialdemokratischen Abgeordneten betonte die Kanzlerin nach Angaben von Teilnehmern erneut ihre Gesprächsbereitschaft gegenüber der Regierung in Athen.

