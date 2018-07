Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich offen für weitere Gespräche mit der griechischen Regierung über die Schuldenkrise gezeigt. Die Kanzlerin stehe für Gespräche mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras "weiterhin zur Verfügung, wenn er das möchte", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung insgesamt sei "jederzeit" zu Beratungen bereit, wenn dies in Athen gewünscht werde. Seibert fügte hinzu: "Es war immer unsere Absicht, Griechenland in der Euro-Zone zu halten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.