Berlin (AFP) Die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat den Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft im sächsischen Meißen verurteilt. "Es ist eine Schande, dass Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat suchen, auch hier in Angst leben müssen", erklärte Özoguz am Montag in Berlin. Aus dieser Tat spreche "der pure Hass einer kriminellen Minderheit". "Verantwortung tragen aber auch die geistigen Brandstifter, die im Internet gegen Asylbewerber hetzen und zu den Protesten gegen Flüchtlingsheime aufrufen", fügte die SPD-Politikerin hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.