Berlin (AFP) Auf dem vorläufigen Höhepunkt der Griechenland-Krise bekommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen neuen europapolitischen Berater: Den Posten tritt am Mittwoch der 54-jährige Uwe Corsepius an, der das Amt schon vor einigen Jahren ausübte. Den Antrittstermin bestätigte am Montag eine Regierungssprecherin. Bisher saß Corsepius in Brüssel an einer der Schaltstellen der EU: Er war vier Jahre lang Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, der Versammlung der Mitgliedstaaten.

