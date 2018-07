Berlin (AFP) Die Partei- und Fraktionschefs der im Bundestag vertretenen Parteien sind im Berliner Kanzleramt zusammengekommen, um über die griechische Schuldenkrise zu beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zu dem überparteilichen Spitzengespräch am Montagnachmittag eingeladen. Sie will die Partei- und Fraktionsvertreter über die Zuspitzung der Krise und die Konsequenzen unterrichten. Nach dem Gespräch wollen die Kanzlerin sowie SPD-Chef Sigmar Gabriel in einer Pressekonferenz Auskunft über die Beratungen geben.

