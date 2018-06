Berlin (AFP) Sozialverbände und Linkspartei drängen auf eine Abkehr vom bisherigen System der Hartz-IV-Sanktionen. Insbesondere die schärferen Regelungen für junge Menschen unter 25 Jahren müssten noch in dieser Legislaturperiode abgeschafft werden, forderte der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Wolfgang Stadler, am Montag in Berlin. Mit dem umstrittenen System für Strafmaßnahmen für Hartz-IV-Empfänger befasst sich der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales auf einer Anhörung am Montag in Berlin.

