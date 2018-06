Berlin (AFP) CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat seine Partei aufgerufen, sich für "Frieden, Versöhnung und Freiheit in Europa" einzusetzen. Für Christdemokraten sei dieser Wunsch seit 70 Jahren ein verbindendes Element, sagte Tauber am Montag in Berlin bei einem Festakt anlässlich der Gründung seiner Partei vor sieben Jahrzehnten. "Wir sind verpflichtet, weiter dafür zu arbeiten, gerade auch in diesen Tagen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.