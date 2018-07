Hamburg (AFP) Nach dem blutigen Anschlag auf ein Strandhotel in Tunesien hat der Vater des mutmaßlichen Attentäters Seifeddine Rezgui sich einem Medienbericht zufolge fassungslos über die Tat geäußert. "Nur Gott weiß, was meinen Sohn zu dieser Tat gebracht hat. Ich habe meinen Sohn nicht dazu erzogen, dass er Menschen tötet", sagte er in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Beitrag der ARD-"Tagesthemen" in Gaafour. "Irgendwelche Leute müssen meinen Sohn indoktriniert haben, dass er so etwas tut - unschuldige Menschen töten", fügte der Vater hinzu, dessen Vorname nicht angegeben wurde.

