Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland ist leicht zurück gegangen. Im vergangenen Jahr seien 108.420 Ausländer eingebürgert worden, 3900 oder 3,5 Prozent weniger als im Jahr davor, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Gemessen am Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag die Zahl der Einbürgerungen demnach um knapp 2200 oder zwei Prozent niedriger.

