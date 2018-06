Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Hoffnung Athens auf ein noch besseres Angebot der Geldgeber gedämpft. Die europäischen Grundsätze dürften nicht ignoriert werden. Das sagte Merkel beim Festakt zum 70. Geburtstag der CDU in Berlin. Europa würde dann in der Welt an Einfluss verlieren. Vor diesem Hintergrund müsste auch der Satz "Scheitert der Euro, scheitert Europa" gesehen werden. Der Euro sei mehr als eine Währung. Merkel mahnte alle Beteiligten zur Kompromissfähigkeit an.

