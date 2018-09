Berlin (dpa) - Griechenland wird die im Juni fällige Rate an den Internationalen Währungsfonds nach Angaben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nicht zahlen. Griechenland habe angekündigt, die Zahlung nicht zu leisten, damit entfalle jede künftige Zahlung durch den IWF, sagte Schäuble am Abend im ARD-"Brennpunkt". Griechenland sollte an diesem Dienstag eine fällige Rate von knapp 1,6 Milliarden Euro an den IWF zurückzahlen. Der IWF hatte Athen bereits zugestanden, eigentlich früher fällige Beträge gebündelt am Ende des Monats zurückzuzahlen.

