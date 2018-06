Paris (AFP) Frankreich wappnet sich für eine Hitzewelle in den kommenden Tagen - ein in diesem Jahr ungewöhnlich früh auftretendes Wetterphänomen. Der Wetterdienst Météo France rief für 26 französische Départements, in denen ab Dienstagnachmittag sehr hohe Temperaturen erwartet werden, die zweithöchste Wetter-Alarmstufe Orange aus. Die "frühzeitige und anhaltende Hitze-Periode" werde ein Gebiet vom Südwesten des Landes bis in den Großraum Paris erfassen.

