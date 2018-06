Paris (AFP) In der Griechenland-Krise kommt es nach Ansicht von Frankreichs Präsident François Hollande jetzt auf die Grundsatzentscheidung an, ob die Griechen in der Eurozone bleiben wollen oder nicht. Nach einer Kabinettsondersitzung zu Griechenland in Paris sagte Hollande am Montag: "Die grundlegende Frage wird sein, ob die Griechen in der Eurozone bleiben wollen" oder "ob sie das Risiko eines Austritts auf sich nehmen". Er bezog sich damit auf das für den 5. Juli angesetzte Referendum in Griechenland über das Hilfsprogramm der Gläubiger.

