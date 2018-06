Paris (AFP) Der mutmaßliche Attentäter in Frankreich, der die Enthauptung seines Chefs gestanden hat, will nicht aus religiösen Motiven gehandelt haben. Der in der Vergangenheit als Islamist aufgefallene Yassin Salhi weise jeglichen religiösen Bezug seiner Tat von sich, verlautete am Montag aus Ermittlerkreisen. Warum er am Anschlagstag neben den abgetrennten Kopf seines Opfers Fahnen mit dem muslimischen Glaubensbekenntnis aufhängte, erkläre der festgenommene 35-Jährige in Verhören aber nicht.

