Zürich (SID) - WM-Aus für Barbados: Weil der Inselstaat im Qualifikations-Rückspiel gegen Aruba den eigentlich gesperrten Hadan Holligan einsetzte, wertete der Fußball-Weltverband FIFA die Partie mit 3:0 für Aruba, das damit in trotz der 0:2-Niederlage im Hinspiel in die nächste Runde der Quali in Nord- und Mittelamerika für die WM 2018 in Russland einzog. Holligan hätte eine Gelbsperre absitzen müssen.