Köln (SID) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat ab der kommenden Saison Heimkehrer Nick Proschwitz verpflichtet. Der 29-Jährige stürmte bereits in der Spielzeit 2011/2012 für die Ostwestfalen und kommt ablösefrei vom englischen Zweitligisten FC Brentford. In Paderborn unterschrieb Proschwitz einen leistungsbezogenen Zweijahresvertrag. In seinem Jahr in Paderborn wurde er mit 17 Toren Schützenkönig der 2. Liga.