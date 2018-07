Prag (SID) - Tschechiens Fußball-Legende Josef Masopust, 1962 Europas Fußballer des Jahres, ist am Montag nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Mittelfeldspieler, der in 63 Spielen für die Tschechoslowakei 10 Treffer erzielte, stand 1962 mit seinem Team bei der WM in Chile im Finale gegen Brasilien (1:3). Masopust, der fast seine komplette Vereinskarriere bei Dukla Prag verbrachte, hatte den Führungstreffer erzielt. Von 1984 bis 1987 war Masopust Nationaltrainer in seiner Heimat.