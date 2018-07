Paris (AFP) Wegen der Krise um Griechenland sind am Montag die Zinsen für spanische und italienische Staatsanleihen deutlich angestiegen. Die Rendite für zehnjährige Anleihen Spaniens stieg am Morgen auf 2,72 Prozent nach 2,15 Prozent am Freitag. Für Italien stieg der Satz auf 2,598 Prozent nach 2,11 Prozent am Freitagabend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.