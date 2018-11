Skhirat (AFP) Vertreter der beiden rivalisierenden Parlamente in Libyen haben erstmals direkte Friedensverhandlungen miteinander geführt. Die Parlamentarier kamen am Sonntag unter UN-Vermittlung im marokkanischen Skhirat zusammen, wie Vertreter des in Tripolis ansässigen islamistischen Parlaments mitteilten. Eine Einigung über eine Regierung der nationalen Einheit sei allerdings nicht erzielt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.