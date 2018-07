Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat ein Schiff der neuen Hilfsflotte für den Gazastreifen abgefangen. Israelische Marinesoldaten seien am frühen Montagmorgen ohne Anwendung von Gewalt an Bord des Schiffes gegangen und würden es in einen israelischen Hafen eskortieren, teilte die israelische Armee mit. Das Schiff ist Teil der sogenannten Freiheitsflotte III - ein Konvoi mehrerer Schiffe mit propalästinensischen Aktivisten an Bord, die nach eigenen Angaben auf die Missachtung der Menschenrechte der Palästinenser im Gazastreifen aufmerksam machen wollen.

