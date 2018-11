Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow trifft seinen US-Kollegen John Kerry am Dienstag in Wien zu Gesprächen über den Kampf gegen die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS). Die Gespräche finden am Rande der Atomverhandlungen mit dem Iran statt, wie Lawrow am Montag im Beisein des syrischen Außenministers Walid Muallim in Moskau sagte. Ob es bei dem Treffen auch um das Atomdossier gehen werde, sagte Lawrow nicht.

