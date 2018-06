Moskau (AFP) Der syrische Außenminister Walid Muallem hat nach eigenen Angaben vom russischen Präsidenten Wladimir Putin die Zusicherung erhalten, dieser werde Syrien "politisch, wirtschaftlich und militärisch" unterstützen. Muallem äußerte sich nach einem Treffen mit Putin in Moskau auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Putin erklärte seinerseits, Russland werde weiterhin an der Seite Syriens stehen. "Wir sind überzeugt, dass am Ende das syrische Volk siegen wird", fügte er hinzu.

