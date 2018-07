Genf (AFP) Wegen der Schuldenkrise in Griechenland hat die Schweizer Nationalbank am Devisenmarkt eingegriffen. Die Notenbank habe sich zur Intervention gezwungen gesehen, um den Markt zu stabilisieren, sagte Zentralbankchef Thomas Jordan am Montag in Bern. Zu Art und Umfang der Maßnahmen machte er keine Angaben. Die Lage in Griechenland habe die Intervention gerechtfertigt, sagte Jordan.

