London (SID) - Der Australier Lleyton Hewitt ist bei seinem letzten Wimbledonauftritt bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Champion von 2002 unterlag dem Finnen Jarkko Nieminen in einem Tennis-Krimi nach vier Stunden 6:3, 3:6, 6:4, 0:6, 9:11. Hewitt (34) wird seine Karriere nach den Australian Open im kommenden Jahr beenden und das Amt des Davis-Cup-Teamchefs in seiner Heimat übernehmen.