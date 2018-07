London (SID) - Andrea Petkovic hat bei ihrem ersten Auftritt in Wimbledon die Höchststrafe verteilt. Die an Position 14 gesetzte Darmstädterin schoss die sichtlich angeschlagene Amerikanerin Shelby Rogers in nur 39 Minuten mit 6:0, 6:0 vom Platz. In Runde zwei trifft Petkovic entweder auf Mariana Duque-Marino (Kolumbien) oder Naomi Broady (Großbritannien) - dort ist mehr Gegenwehr zu erwarten.

Der sogenannte "Double Bagel" war der zweite innerhalb weniger Minuten. Kurz zuvor hatte die fünfmalige Siegerin Venus Williams (USA) ihre Landsfrau Madison Brengle in 42 Minuten ebenfalls 6:0, 6:0 abgefertigt. Einen derart klaren Sieg hatte es in Wimbledon zuletzt 2009 gegeben.