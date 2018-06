Sousse (dpa) - Bei dem Terroranschlag von Sousse sind nach Informationen der Nachrichtenagentur PA mindestens 30 Briten getötet worden. Zuvor hatten tunesische Behörden noch von 14 Opfern aus Großbritannien gesprochen. Unter den insgesamt 38 Toten ist mindestens ein Deutscher. Der Attentäter, ein tunesischer Student, hatte am Freitag ein Hotel in dem Mittelmeerort überfallen und am belebten Strand das Feuer eröffnet. Später wurde er von Sicherheitskräften erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.