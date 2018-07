Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die griechische Bevölkerung aufgerufen, beim Referendum am Sonntag für den Vorschlag der internationalen Gläubiger zur Rettung des Landes zu stimmen. "Ich rufe das griechische Volk auf, mit 'Ja' zu stimmen", sagte Juncker am Montag in Brüssel. Ein "Nein" würde dagegen heißen, "dass Griechenland 'Nein' zu Europa sagt". Für das vom Staatsbankrott bedrohte Land komme jetzt die Stunde der Wahrheit, sagte der Kommissionschef. "Man sollte nicht Selbstmord begehen, weil man Angst vor dem Tod hat."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.